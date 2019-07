Educatori per l'infanzia, online il bando per un corso finanziato dalla Regione

CAMPOBASSO. È stato pubblicato il bando relativo all’avvio del corso di formazione professionale GRATUITO a QUALIFICA per EDUCATORE PER L’INFANZIA promosso da ARCADIA coop. e finanziato dalla Regione MOLISE.

La figura dell’EDUCATORE PER L’INFANZIA si occupa dell’attività di accudimento ed animazione di bambini (dai sei mesi ai sei anni di età) in strutture come asili nido, scuole materne, scuole elementari, centri doposcuola, centri per l’affido e l’adozione, comunità alloggio, case famiglia, centri socio-educativi diurni, associazioni e cooperative di servizi per l’infanzia, oratori religiosi, reparti ospedalieri per bambini, associazioni di clown terapia, ludoteche, mini club in villaggi turistici e navi da crociera. Nello specifico, oltre a prendersi cura del bambino dall’accoglienza al momento del pasto, dall’igiene al momento del riposo, in collaborazione con altre figure professionali realizza iniziative ricreative ed espressive indirizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle potenzialità del bambino ed allo sviluppo delle sue capacità creative e relazionali. Svolge, inoltre, attività di sostegno alla genitorialità intervenendo con e per le famiglie nella scuola, nei servizi o direttamente sul territorio.

Il corso è rivolto, esclusivamente, a donne diplomate e si svolgerà a Campobasso, ha la durata complessiva di 600 ore, suddivise in 380 ore di lezioni teoriche e 220 ore di tirocinio guidato.

Alle partecipanti disoccupate è riconosciuta un’indennità di frequenza di € 3,00 per ciascuna ora di formazione effettivamente frequentata. Il conseguimento dell’attestato di qualifica è subordinato all’ammissione ed al superamento di un esame finale, svolto a cura di una Commissione nominata dalla Regione Molise.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi è fissato al 9 agosto 2019.

Per maggiori informazioni dal sito di ARCADIA (www.arcadiacoop.eu) è possibile scaricare il bando completo e la domanda di iscrizione.