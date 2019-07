I detenuti del carcere di Larino in scena con 'Pinocchio Scugnizzo' Copyright: Frentania Teatri

LARINO. Torna il Teatro presso la Casa Circondariale di Larino, mercoledì 17, giovedì 18 e sabato 20 luglio alle ore 20.30 in scena i detenuti di Alta Sicurezza che hanno preso parte al laboratorio teatrale diretto da Giandomenico Sale e Gisela Fantacuzzi.

Dopo l'esperienza dello scorso anno i detenuti della Carcere larinese si cimentano in una nuova piece teatrale, Pinocchio Scugnizzo, una rivisitazione del famoso romanzo di Collodi in chiave ironica ma sempre ricca di significato.

Il laboratorio teatrale promosso dalla Casa Circondariale di Larino in collaborazione con Frentania Teatri e l'IPSEOA "Federico di Svevia" nasce con l'intento di dare consapevolezza del proprio io, di creare socializzazione tra i detenuti e iniziare un percorso di inclusione sociale avvicinando il pubblico esterno alla realtà carceraria.

Una possibilità di crescita e di formazione anche per quanti vorranno assistere allo spettacolo sconfiggendo i pregiudizi nei confronti dei detenuti andando oltre le apparenze e i luoghi comuni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3470603551.