Commissione antimafia, più controlli ai fondi pubblici

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Vittorio Nola, si è riunita in mattinata la “Commissione Speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise”. In apertura della seduta la Commissione ha preso atto delle dimissioni del Commissario Paola Matteo, invitandolo a ritirare le dimissioni e in caso contrario ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, di attivare immediatamente le procedure per la nomina del nuovo componente.

Il Presidente Nola, raccogliendo anche le posizioni dei vari Commissari, ha evidenziato quanto, anche alla luce dei fatti di cronaca di questi giorni sui rischi di infiltrazione delle criminalità organizzata in Molise, l’azione politica della Commissione Speciale sia utile in aggiunta a quella giudiziaria, portata avanti dalla Magistratura e di polizia, portata avanti dalle forze dell’ordine.

Nola ha poi confermato la volontà della Commissione di operare un controllo puntuale e attento su tutti i fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari per garantire un ulteriore riscontro sulla impermeabilità alle infiltrazioni malavitose delle varie procedure politico-amministrative previste dalla legge.

La Commissione ha infine esortato il mondo della scuola a procedere da subito nella diffusione di una cultura della legalità e del contrasto a fenomeni malavitosi per attivare un virtuoso processo di formazione delle giovani generazioni.