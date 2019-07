CAMPOBASSO. Manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale, dopo un notevole ritardo, i lavoratori riuniti dell'Ittierre, Gam, dipendenti della formazione professionale, ex Zuccherificio, comitato Basso Molise per il Bene Comune, Sindacato operai autonomi, non hanno potuto accedere tutti in aula e hanno deciso di stare fuori, tutti uniti. Attraverso i megafoni sono stati invitati i consiglieri del consiglio regionale di uscire per parlare con i lavoratori, poi rifugiatisi sotto il balconcino per ripararsi dalla pioggia. All'inizio nessun consigliere è uscito per schierarsi con i lavoratori. Successivamente, sono usciti per dare solidarietà al presidio Andrea Greco, Filomena Calenda e alla fine Aida Romagnuolo.