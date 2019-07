A Campomarino la prima tappa del concorso di bellezza Miss Stella del Mare

CAMPOMARINO. L’Amministrazione comunale di Campomarino è lieta di annunciare, per la prima volta in Molise, la prima tappa regionale del concorso nazionale “Miss Stella del Mare”, che si svolgerà giovedì prossimo – 18 luglio 2019 – dalle ore 21.00 in Piazza Vittorio Veneto a Campomarino.

Miss Stella del Mare, giunto alla 7° edizione, è riconosciuto come uno dei concorsi di bellezza più rinomati e apprezzati d’Italia, capace di selezionare le migliori ragazze non solo per la loro avvenenza, ma anche per il loro talento artistico.

Le vincitrici delle selezioni regionali parteciperanno alla finale nazionale, che si svolgerà nel prossimo mese di settembre sulla nave da crociera “Costa Fortuna”. Nel corso di un’intera settimana, frequenteranno una vera e propria accademia dello spettacolo sul mare, in stretta collaborazione con vip e professionisti del mondo della moda italiani e internazionali, che le prepareranno alla finale 2019 per assegnare la fascia nazionale di Miss Stella del Mare. La festa conclusiva del concorso di bellezza, si svolgerà poi in uno dei locali più rinomati di Ibiza.

Partner del concorso per le selezioni in Molise e Abruzzo sarà lo showman Antonio Mustillo, affermato artista molisano nel panorama nazionale, vincitore di sette concorsi nazionali della comicità, uno dei volti più famosi del laboratorio Zelig, noto al grande pubblico per le sue esperienze televisive e radiofoniche, oltre agli spettacoli comici di cui è autore e interprete.

Mustillo si occuperà dell’organizzazione delle tappe in Abruzzo e Molise, della direzione tecnica delle serate evento, della conduzione delle tappe di selezione e probabilmente anche della conduzione della serata finale, per la quale sta lavorando per la partecipazione di una delle presentatrici più belle e brave della regione, che per il momento preferisce non svelare.

Le quattro serate evento previste, anticipate da un casting che si svolgerà in provincia di Chieti, saranno arricchite, oltre che dalla sfilata delle Miss, anche da momenti culturali, promozionali e artistici.

“L’amministrazione comunale di Campomarino ha sposato con entusiasmo la proposta di ospitare la prima tappa del concorso – il commento dell’assessore alla Cultura Michele D’Egidio - un’occasione importante, quella di diventare i promotori in Molise di un concorso che vedrà protagoniste ragazze della regione e professionisti del mondo imprenditoriale locale e a livello nazionale. I vestiti saranno firmati dalla stilista Flavia Cordisco, originaria di Campomarino, che con il suo talento e le sue creazioni artigiane si sta velocemente affermando nel panorama italiano della moda. A nome dell’Amministrazione siamo lieti di aver concesso il patrocinio del Comune di Campomarino ad uno dei migliori concorsi di bellezza d’Italia, che arricchisce con una perla di bellezza il cartellone estivo del nostro comune”.

Sono ancora aperti i termini per le iscrizioni al concorso, che saranno raccolte e quindi veicolate dal livello nazionale a quello locale attraverso il sito internet www.miss-stelladelmare.it .

Vi aspettiamo, dunque, giovedì prossimo – 18 luglio – alle ore 21 a Campomarino, in piazza Vittorio Veneto, per assegnare le prime fasce alle ragazze più belle e talentuose delle regioni Abruzzo e Molise.