TERMOLI. Ci arriva questa segnalazione da parte di un genitore esasperato dalle condizioni in cui versa la zona antistante la tomba in cui riposa la propria figlia, ma, più in generale, l'intero cimitero di Termoli:

«Vorrei segnalarvi i segni di incuria e degrado in cui versa il cimitero di Termoli. È tenuto male: manutenzione inesistente, erbacce, scope, palette e rifiuti tra le tombe e davanti alla lapide di mia figlia. Sono 7 anni che mi reco al cimitero e ho segnalato più volte il problema agli addetti ma nulla di fatto, nessun rispetto per i morti. È lecito poter pensare che mia figlia persa a soli 21 anni risposi in pace in un giardino e non in una discarica?»

Sempre riguardo allo stato del cimitero, un altro lettore fa presente che i bidoni per l'immondizia sono in numero insufficiente, e dunque sovraccarichi.