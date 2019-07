Emergenza cinghiali, istituita anche in Molise la "caccia selettiva"

PETRELLA TIFERNINA. Questa mattina il sindaco di Petrella Tifernina, unitamente ad alcuni cittadini, ha incontrato l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere nell’ambito del progetto “Emergenza cinghiali”.

I cittadini, rappresentati dai signori Antonio Valentino e Lino Quacquaruccio, si dicono "stanchi di vedere i campi devastati da un numero incontrollato di cinghiali che circola all’interno del territorio comunale. La preoccupazione, oltre che per le coltivazioni, è rivolta anche all’incolumità di persone ed automobilisti".

A tal proposito, l’Assessore Cavaliere ha assicurato che sono state messe in campo una serie di iniziative volte ad arginare il problema.

"Oltre alla proposta di modifica della Legge nazionale 157/92 del 27/06/2018 e del 29/11/2018 consegnata al ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, è stata istituita anche per il Molise, una delle poche regioni a non averlo fatto fino ad ora, la “Caccia selettiva” con dei corsi specifici che hanno formato 300 cacciatori. Segnalando all’ATC, dal 30/04/2019 al 31/08/2019, eventuali situazioni di particolare emergenza, si attivano cacciatori qualificati per abbattere eventuali cinghiali. Le proposte alle modifiche della Legge 157/92 art. 19, consistono nel prolungamento del periodo di caccia e la possibilità di mettere in atto braccate a caccia chiusa".

Al momento, attraverso la pratica della "caccia selettiva”, sono stati abbattuti circa 130 esemplari.