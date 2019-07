Se le cravatte diventano t-shirt per omaggiare la termolesità Copyright: La stamperia

Se le cravatte diventano t-shirt per omaggiare la termolesità Copyright: La stamperia

Se le cravatte diventano t-shirt per omaggiare la termolesità Copyright: La stamperia

Se le cravatte diventano t-shirt per omaggiare la termolesità Copyright: La stamperia

Se le cravatte diventano t-shirt per omaggiare la termolesità Copyright: La stamperia

TERMOLI. Marco D'Angelo e La Stamperia presentano le prime due t-shirt by Sun Hotel, dedicate alla collezione di cravatte Endryu necktie. Dopo aver completato l'arredamento della trattoria con le cravatte, le stesse diventano t-shirt. La prima avverte del pericolo derivato dal cuoco operativo vicino alla griglia: "Attenzione arrosti in corso".

La seconda viene consegnata al comandante della Navigazione Libera del Golfo Paolo Venanzio in omaggio a tutto il suo equipaggio ed è stata estrapolata dalla cravatta a loro dedicata nel 2011, con Braccio di ferro e il mare come protagonisti. Ogni modello di maglietta avrà il suo numero, si parte da 001 e 002, quindi verranno scelte le cravatte, fra quelle incorniciate, più adatte per il design di una t-shirt, con l'uscita di un modello al mese.

Per i mesi freddi si allungheranno le maniche. Il primo modello fa parte anche del filone "Made in/Fatto a Termoli" delle t-shirt dedicate ad alcuni locali termolesi. «E di questi tempi ne abbiamo bisogno di un po' di made in Termoli...» commentano i creativi.