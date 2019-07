Pippo Civati e il suo 'Antiorario tour' in sosta a Termoli

TERMOLI. Non solo politica: forse non tutti sanno che Giuseppe Civati, fondatore ed ex segretario di Possibile, dopo le dimissioni dello scorso anno ha fondato la casa editrice People. Proprio in questi giorni sta facendo il giro della penisola con un pulmino elettrico adattato a biblioteca itinerante, a bordo del quale si prefigge di esplorare luoghi e incontrare persone con le quali confrontarsi su storie quotidiane, temi ambientali e molto altro.

L'Antiorario tour, questo il nome scelto per l'iniziativa, risalendo dalla Puglia farà tappa a Lanciano giovedì 18 luglio alle 19.30 al Bistrot 900; subito prima però è annunciata una fermata intermedia a Termoli. Incontrarlo non sarà semplice: non sono stati resi noti luogo e orario della sosta. Nondimeno, gli interessati possono scrivere a civati@gmail.com.