Divertimento e degustazioni, a Guardialfiera torna «Girogustando nel borgo»

GUARDIALFIERA. La quarta edizione di “Girogustando nel Borgo” a Guardialfiera è quasi alle porte: un percorso eno-gastronomico raffinato e di qualità tipico della tradizione molisana.

Musicisti, ballerini, performers, mostre e proiezioni allieteranno la serata a tutti i visitatori (adulti e bambini).



L’ingresso alla manifestazione è gratuito e sarà possibile acquistare presso il box d’ingresso un voucher utilizzabile per la degustazione dei vini.

Il voucher darà diritto a cinque degustazioni di vini e le postazioni wine saranno gestite dalla professionalità di Onav Campobasso .

Diverse postazioni "Change" saranno collocate lungo il percorso per convertire gli euro in monete locali per effettuare la degustazione a scelta dei ristoranti.

Quest'anno i ristoranti presenti saranno : Il Casale di Clesilde , Parco delle Stelle, Sensibus, Associazione Molise Gourmet e Pasticceria Torzi.

Vi aspettiamo a Guardialfiera il 20 Luglio 2019 per trascorrere una serata piacevole e divertente.