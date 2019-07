'Maschere oscillanti', a Colle della Torre laboratori archeologici per bambini Copyright: MeMo

TERMOLI. L’Associazione “Contrade Termoli Nord” organizza, in collaborazione con l'Associazione Culturale Me.MO Cantieri Culturali a.p.s., due laboratori didattici, per bambini da 5 a 12 anni, dal titolo “Maschere oscillanti. Gli antichi oscilla romani”. Lo scopo, come già sperimentato con successo la scorsa estate, è quello di creare un punto di aggregazione, anche nella aree limitrofe della città, attraverso la conoscenza e divulgazione dell'archeologia sottoforma di svago e di gioco.

I laboratori, infatti, ideati e guidati dagli operatori esperti dei beni culturali, permetteranno ai partecipanti di scoprire oggetti d'uso quotidiano dell'antica Roma: gli oscilla. I due appuntamenti si svolgeranno presso la sede dell'Associazione “Contrade Termoli Nord”, in via G. Pascoli, Contrada Colle della Torre, il 30 luglio e il 9 agosto alle ore 18 e i bambini saranno impegnati, rispettivamente, durante il primo appuntamento, nella realizzazione, attraverso la manipolazione dell'argilla, di una maschera oscillante, e, successivente, nella decorazione pittorica della stessa.

La prenotazione è obbligatoria, entro due giorni prima, al numero 3479371813.