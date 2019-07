Scontro fra scooter e auto, in Pronto soccorso un centauro 17enne

TERMOLI. Attorno alle 15,30 in via Martiri della Resistenza uno scontro fra scooter e auto. Intervenuto il 118 Molise con gli operatori volontari della Misericordia in ambulanza che hanno trasportato G.L., 17enne di San Martino in Pensilis, in Pronto soccorso. Il giovane centauro ha riportato varie escoriazioni ma non è in condizioni gravi.