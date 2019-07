Jova beach party, Della Penna: «La sicurezza viene prima di tutto»

VASTO. In attesa di sapere se il 17 agosto Vasto marina potrà ospitare il concerto di Jovanotti, ne abbiamo approfittato per parlare con l'assessore Carlo Della Penna il quale, su quanto emerso dopo la conferenza stampa del Prefetto, ha affermato: «Su Jovanotti non rilasciamo dichiarazioni, aspettiamo di capire come si evolveranno le cose. Ringraziamo i comuni vicini per la solidarietà dimostrata e per lo spirito campanilistico. Pescara, Giulianova sono suggestioni, ma posso dire che stiamo facendo difficoltà noi che ci lavoriamo da mesi e non penso sia possibile organizzare un evento del genere in un mese. La sicurezza viene prima di tutto e in questo momento più che parlare conta lavorare per fare in modo che il concerto si faccia».

Dichiarazioni in merito sono state rilasciate anche dal dirigente Luca Mastrangelo: «Non siamo noi ad organizzare l'evento, è una manifestazione privata. Noi siamo di supporto, chi ha presentato il progetto non è un tecnico comunale».