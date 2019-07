Ennesimo scontro auto-scooter, 47enne resta ferito in via Montecarlo

TERMOLI. Terzo scontro tra auto e scooter in poche ore a Termoli. Alle 10.40 è avvenuto in via Montecarlo, tra un ciclomotore e una Ford.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e il 118 Molise con l'ambulanza della Misericordia di Termoli. Al Pronto soccorso è stato trasportato il centauro 47enne, M. M., che aveva subito delle escoriazioni.