Rincari dei trasporti pubblici, Pd: «A farne le spese i più poveri!»

TERMOLI. Dal 17 luglio, in base a quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale numero 4 del 2019, i pendolari molisani, per usufruire del trasporto pubblico locale, pagheranno di più. L'approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale e del Bilancio di previsione pluriennale 2019- 2021, voluto dalla maggioranza di centrodestra targata Toma e fortemente contestato dall’opposizione, ha di fatto prodotto un aumento del 40% sui costi del biglietto.

«Una stangata per i cittadini molisani, che ha già ottenuto forti critiche dalle associazioni di categoria che hanno definito tale aumento “ingiustificato” e “paradossale"» commenta Oscar Scurti, segretario di federazione Pd Basso Molise.

«A farne le spese, come sempre, lavoratori e lavoratrici, studenti e fasce più deboli della società che, nonostante i rincari, continueranno a viaggiare su autobus di linea che si incendiano, sporchi e obsoleti e con forti ritardi dovuti alla perenne manutenzione delle strade. Proprio per questo, un'aggregazione spontanea di cittadini e cittadine, ha già dato vita al "Comitato Trasporti Efficienti Molise", non solo per mostrare contrarietà ai rincari del costo dei biglietti del pubblico trasporto in Molise ma soprattutto per rimarcare l’inadeguatezza e l’inefficienza dei servizi.

«Anche la Federazione PD Basso Molise - continua il segretario - si schiera dalla parte delle associazioni di categoria, delle lavoratrici e dei lavoratori, degli studenti e dei più poveri sui quali si è abbattuta la scure dell'aumento e chiede alla Regione Molise, in virtù dei rincari, di garantire un servizio adeguato ai costi sostenuti dai pendolari ma, soprattutto, di prevedere l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai servizi di trasporto pubblico locale destinati a soggetti in condizione di difficoltà economica e/o sociale affinché possano continuare ad usufruire del trasporto pubblico locale».