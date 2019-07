Autonomia dei disabili, c'è il progetto dell'ambito territoriale sociale di Larino

LARINO. Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino, dr.ssa Eloisa Arcano e il Presidente del Comitato dei Sindaci, Sindaco del Comune di Larino dr. Giuseppe PuchettiI, rendono noto che a partire da oggi, 19 luglio, e fino al termine del 31 agosto, i cittadini residenti in uno dei comuni dell’ATS di Larino (Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi) possono presentare domanda di ammissione al progetto sperimentale in materia di vita indipendente (FNA 2018), approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 138/2019.

Il diritto alla vita indipendente ed inclusione sociale nella società è ben sancito nell’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L.18/2009, all’interno del quale gli Stati Parti riconoscono il diritto alle persone con disabilità ad essere incluse in maniera piena e partecipe in ogni contesto nella società.

Autonomia, autodeterminazione e indipendenza, ma anche un’azione sulla società, affinché si modifichi tenendo conto delle diversità umane in modo tale da garantire a tutti i suoi membri di parteciparvi in maniera attiva, sono i pilastri della vita indipendente.

Vita indipendente significa innanzitutto dare alle persone con disabilità la possibilità di scegliere e di avere il controllo della propria vita.

L'iniziativa consente alla persona con disabilità di presentare un proprio Progetto di Vita Indipendente al fine di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi di autonomia:

completare il proprio percorso di studi o di formazione professionale;

seguire un percorso di inserimento lavorativo;

interagire e partecipare alla vita sociale attraverso reali e concrete opportunità di inclusione sociale;

svolgere in autonomia le attività quotidiane legate ad abilità domestiche e personali;

seguire un percorso di housing sociale.

L'Ambito Sociale, al fine di assicurare ai cittadini interessati e alle loro famiglie un significativo apporto specialistico, anche in termini di offerta spazio/temporale loro dedicato, nella predisposizione e gestione dei progetto personalizzati, ha appositamente attivato, con proprie risorse, lo Sportello Territoriale della Disabilità, con sede in Larino.

Per tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio Comune e/o direttamente allo Sportello Territoriale della Disabilità sito in Larino all'indirizzo via Cluenzio n.71 c/o sede operativa SIRIO (martedì ore 11.00 - 13.00; mercoledì ore 16.00 - 19.00; venerdì ore 10.00 -13.00; 15.30 -17.30) - tel. ‪0874-016045‬.

L'Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono scaricabili anche sul sito istituzionale del Comune capofila di Larino www.comunelarino.it.