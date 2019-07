Lavoro, i sindacati chiedono una seduta monotematica in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. La II Commissione (Sviluppo economico), presieduta dal suo Presidente Angelo Michele Iorio, nella seduta di questa mattina ha audito i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. La richiesta di audizione era giunta alla Commissione direttamente dalle stesse forze sindacali. I responsabili dei tre Sindacati hanno rappresentato ai Commissari (erano presenti anche i Consiglieri regionali Greco, Fanelli, N. Romagnuolo e Tedeschi, non componenti della Commissione) la loro preoccupazione per le condizioni socio-economiche della regione, per le vertenze aperte e per un’occupazione sul territorio insufficiente, se non precaria, che non da prospettive ai giovani e garanzie a coloro i quali, di età più matura, per varie condizioni, hanno perso il proprio posto di lavoro.

Dai Sindacati è poi giunta la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio regionale da dedicare alle politiche attive e passive del lavoro nonché alle iniziative e alle strategie da porre in campo per superare l’attuale momento di crisi. Il Presidente Iorio e gli altri Consiglieri hanno preso impegno di relazionare opportunamente all’Assemblea su quanto ascoltato, facendosi portavoce delle richieste raccolte.

La Commissione ha poi eletto Massimiliano Scarabeo Segretario, in sostituzione del dimissionario Vittorino Facciolla.