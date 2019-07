Sciopero generale dei trasporti 24 e 26 luglio, annunciate motivazioni e modalità

ABRUZZO. In merito allo sciopero generale dei trasporti proclamato per le giornate del 24 e del 26 luglio, le segreterie regionali Abruzzo e Molise di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato le motivazioni dello sciopero nonché le modalità dello stesso.

Motivazioni e ragioni dello sciopero



Per avviare un confronto serio con Governo Nazionale e Regionale, per realizzare infrastrutture, grandi opere, corridoi europei funzionanti, Per difendere i lavoratori e il sistema di servizi nei trasporti, Per avere regole chiare e trasparenti, contro la concorrenza al ribasso del lavoro. Contro il dumping contrattuale, Per difendere il diritto di sciopero e ottenere il rispetto degli accordi sottoscritti, Per pretendere sicurezza, intervenendo contro l’aumento di infortuni e morti bianche,

Per perseguire l’obiettivo CCNL della MOBILITA’ TPL e Attività Ferrov. scaduti nel 2017 Per sostenere la vertenza lavoratori degli appalti servizi ferroviari, Per stabilizzare il Fondo Nazionale Trasporti e garantire la mobilità, Per contrastare la competizione sleale nel settore Merci, Logistica e Cooperative, Per difendere il CCNL unico del settore Merci, Logistica e Cooperazione, Per tutelare i diritti dei lavoratori nella logistica, il facchinaggio, driver e l’autotrasporto, Per affermare l’importanza strategica di una viabilità sicura per il Paese, Per riesaminare il sistema delle concessioni autostradali e i rincari dei pedaggi,

Contro il sistema delle penalizzazioni e dei tagli alle risorse destinate al TPL per Abruzzo e Molise - 2 mln di euro per il 2019, Contro i tagli delle rotte dell’aeroporto d’Abruzzo, Contro l’incompiuta riforma del sistema del TPL regionale d’Abruzzo e contro l’immobilismo regionale del Molise, Contro la mancanza di investimenti sul materiale rotabile (Autobus e Treni), Contro l’isolamento ferroviario di Abruzzo e Molise escluse dai corridoi europei e AV, Contro le carenze infrastrutturali ferroviarie lungo la linea Adriatica e tratte interne (galleria Ortona e Termoli-Lesina a binario unico, mancata riapertura Termoli-Campobasso, tratte interne a binario unico e senza elettrificazione),

Contro la chiusura delle biglietterie ferroviarie e desertificazione delle Stazioni d’Abruzzo e Molise Per una politica tariffaria equa e sostenibile, Per determinare provvedimenti che favoriscano ed incentivino l’utilizzo dei mezzi pubblici, (corsie preferenziali, rivisitazione offerta di trasporto, intermodalità) Contro il caro pedaggi autostradali e contro il mancato presenziamento dei caselli, Per ottenere il passaggio degli scali marittimi abruzzesi sotto l’autorità portuale di Civitavecchia funzionale alle esigenze ed alla crescita economica e sociale del territorio.

Articolazioni e modalità per settore, specifiche per aziende/territorio per la giornata i sciopero del 24 luglio



Per il settore trasporto pubblico locale Trasporto urbano Addetti di esercizio (Autobus, tram, metropolitane, ecc…): 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (biglietterie, attività accessorie di manutenzione, ecc.): 4 ore con la medesima articolazione degli addetti di esercizio Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del turno

Trasporto Extraurbano Addetti di esercizio (autobus e ferrovie concesse): 4 ore con modalità dalle ore 19.30 alle ore 23.30 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali.

Per il settore trasporto ferroviario Addetti alla circolazione treni (Personale delle stazioni, Personale di macchina, Personale di bordo), dalle 9.01 alle 17.01 Uffici-impianti fissi con prestazione unica giornaliera intera prestazione lavorativa

Per il settore appalti ferroviari Personale turnista e Personale viaggiante: Primo mezzo turno di lavoro

Per il settore autostrade Personale Impianti Sala Radio e Viabilità (sottoposto alla legge 146/90) ultime 4 ore del turno con garanzia dei servizi minimi essenziali Restante personale: intero turno/prestazione

Per il settore Anas Tutto il personale: intero turno giornaliero Personale turnista: dalle ore 6.00 del 24/7 alle ore 6.00 del 25/7 Personale addetto alla manutenzione del manto stradale e ripristino sicurezza: 4 ore di fine turno

Per il settore servizio taxi Durata di 24 ore articolate all’interno dei turni, saranno garantiti i trasporti sociali per anziani, portatori di handicap e malati

Per il settore trasporto merci su rotaia 8 di sciopero (prime 8 ore di turno) dalle ore 9.01 alle ore 17.01 Uffici-impianti fissi con prestazione unica giornaliera intera prestazione lavorativa

Per il settore autonoleggio con conducente Addetti di esercizio: 4 ore dalle ore 10.00 alle ore 14.00 Restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone: ultime quattro ore del turno

Per il settore trasporto merci e logistica 4 ore di sciopero, nelle ultime quattro del turno Verrà garantita l’effettuazione dei servizi che seguono: trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento; raccolta e distribuzione del latte; trasporto di animali vivi; trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura; trasporto di prodotti alimentari di prima necessità; acqua potabile mediante autobotti.

Si rammenta inoltre che lunedì 22 luglio a partire dalle ore 16.00 presso il serena majestic di montesilvano(PE), si terrà l'attivo unitario dei delegati e delle delegate sindacali operanti nei trasporti sia in Abruzzo che in Molise e che mercoledì 24 luglio in occasione della prima delle due giornate di sciopero , si terrà un presidio di lavoratori dei trasporti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Prefettura di Pescara.