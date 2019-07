Anche il Prefetto chiede il ripristino delle linee telefoniche e internet a Bonefro

BONEFRO. La Prefettura di Campobasso, in seguito alla nota del sindaco di Bonefro, ha richiesto alla società Wind Tre di ripristinare con urgenza le linee di telefonia mobile ed internet. Nella comunicazione del 12 luglio viene evidenziata la necessità di garantire i flussi comunicativi in maniera costante. L’Amministrazione comunale ringrazia la Prefettura per l’attenzione dimostrata.

Ecco la nota della Prefettura di Campobasso: «Con nota n. 4087 in data 8 luglio scorso, qui pervenuta per conoscenza, che per pronta consultazione si acclude in copia, il sindaco del Comune di Bonefro ha fatto presente che da oltre 10 giorni persiste un disservizio che interessa la rete telefonica mobile e la connessione internet di codesta società. Ciò premesso, si prega, con ogni urgenza, in considerazione delle ripercussioni che tale criticità potrebbe produrre sui flussi comunicativi anche connessi alle emergenze, di poter effettuare le verifiche del caso e i ritenuti adempimenti al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla risoluzione della problematica in questione che, peraltro, era già stata segnalata per le vie brevi al servizio clienti».