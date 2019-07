TERMOLI. Un nuovo, importante appuntamento nella rassegna estiva di cinema all’aperto ‘Cinemare’: domenica 21 luglio è il turno di “Wilde Salomé”, scritto, diretto e interpretato da Al Pacino.

Il mattatore di Hollywood è infatti, a insaputa di molti, anche regista, qui alla sua quarta prova. Basato sulla pièce di Oscar Wilde e presentato con successo alla Mostra del Cinema di Venezia del 2011, il film è un esperimento al confine fra teatro, cinema e documentario di lavorazione. Protagonista è l’affascinante Jessica Chastain nel ruolo che dà il titolo all’opera.

Per tutti i curiosi di scoprire un’opera così particolare e di alto calibro, difficilmente reperibile altrove, l’appuntamento è dunque per domenica sera, come sempre alle 21:30 nel cortile della scuola ‘Oddo-Bernacchia’ in via Gioberti.

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=JLPRRRNIX1c.