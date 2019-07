Tamponamento in via Martiri della Resistenza, una 36enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Tamponamento in via Martiri della Resistenza tra una Renault Clio e una Lancia Musa. Sul posto intervenuti la Polizia locale e il personale del 118 Molise con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, che ha provveduto a trasportare in ospedale la passeggera della Renault, R.S. di 36 anni, residente a Campomarino.