Rinviato a lunedì l'intervento sull'acquedotto del basso Molise, domani stop all'acqua in 4 Comuni

URURI. E' stato rinviato da Molise acque l'intervento sul partitore in pressione di Ururi della statale 87 a domattina. Per questo, il flusso idrico viene sospeso lunedi 22 luglio alle ore 06.30, «noi garantiamo l'aflusso udrico affinché il livello del serbatoio c'e lo consente», ha affermato il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani. Il provvedimento riguarda Ururi, Portocannone, San Martino in Pensilis e Campomarino.