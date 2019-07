TERMOLI. Un nostro lettore ci segnala un grave spreco d'acqua presso il parco comunale di Termoli: «Sono proprietario di un cane, e quotidianamente mi reco al parco di Termoli, dove è presente l'unica area cani, per far sgambare il mio "fido". Da quasi 2 settimane ormai l'unica fontanella presente nell'area non eroga acqua, e noi proprietari di cani siamo costretti a portarci dietro bottiglie per farli dissetare. Ma il problema principale è il motivo per cui la fontanella non eroga acqua: sotto il ponticello, qualche centinaio di metri più avanti, vi è un tubo che va verso l'area cani che perde enormi quantità d'acqua che si riversano inutilmente nel ruscelletto sottostante. Mi rivolgo a voi in modo che qualcuno di competenza possa risolvere il problema, ripristinando in questo modo anche la funzionalità della fontanella nell'area cani.»