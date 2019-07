A Campomarino una serata di sport e divertimento

CAMPOMARINO. Questa sera 22 luglio, dalle ore 21.00 si svolgerà a Campomarino la terza edizione della Festa dello Sport, manifestazione organizzata dalla scuola calcio Adriatica Campomarino in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio del comune di Campomarino. Per tutta la serata il corso Guglielmo Marconi sarà animato tramite la promozione di diverse attività sportive, rivolte per lo più a bambini e ragazzi che potranno ritrovarsi all'insegna dello sport e del divertimento. L'iniziativa darà anche l'opportunità ai presenti di cimentarsi nelle diverse attività sportiva tra cui danza, arti marziali, calcio, tiro con l'arco, hockey inline, pallacanestro, equitazione, tennis, ginnastica. Inoltre il comune di Campomarino si occuperà dell'installazione di giochi gonfiabili per bambini.

Sarà l'occasione per trascorrere una serata di festa e per apprezzare il lavoro e la passione delle associazioni locali.Parteciperanno Adriatica Campomarino, Tifernus Dragon, Master Studio Dance, Bailando en la Luna, Muscle Up, Il Maneggio di O, Pol Kemarin, Pallacanestro Termoli Young, Kemarin Hokey, Arcieri del Castello Svevo, New TC Campomarino, Società Nazionale di Salvamento, City Angels, AISA, Protezione Civile CVP, Basso Molise, Gruppo Socio Sanitario.