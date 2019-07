Continuano i lavori in via Corsica, modifiche alla viabilità Copyright: Termolionline

TERMOLI. Proseguono i lavori di ripristino della sede stradale in via Corsica. La ditta che si sta occupando del rifacimento del manto d'asfalto ha chiuso per ovvi motivi la corsia nord della stessa arteria, obbligando dalla rotatoria di viale Marinai d'Italia a scendere per questa strada.

Anche i veicoli che dal centro di Termoli si dirigono a sud devono fare una svolta all'altezza di via Tremiti.