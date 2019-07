TERMOLI. La notizia di aver perso un caro amico, anche se già sapevi che quel momento sarebbe arrivato, è sempre un colpo al cuore che ti annienta: ci ha lasciato Vincenzo Traino, o come preferiva farsi chiamare su Facebook, Fletcher Christian, un ufficiale di marina inglese noto per la vicenda dell'ammutinamento del Bounty. Sì, perché Vincenzo era un termolese vero, un uomo di mare a tutti gli effetti, che amava tantissimo la sua Termoli; da vero capitano di lungo corso abituato a combattere contro i mari in tempesta e contro le calamità naturali e ogni tipo di avversità come lo stesso capitano Achab, negli ultimi tempi stava lottando strenuamente contro una "balena" enorme che gli ha reso la vita davvero un inferno, ma prima di darla vinta a questa malefica "Moby Dick" crudele come non mai, da vero lottatore l'ha fatta sudare fino alla fine.

Durante uno dei nostri ultimi incontri, Vincenzo sembrava voler dare a tutti i presenti il coraggio di non mollare e andare avanti, sempre pronto alla battuta sagace e spiritosa. Epici gli sketch quando ci scontravamo a suon di battute sul tifo calcistico, lui che difendeva la sua Beneamata nerazzurra e io la mia squadra rossonera. Da oggi, davvero mi sentirò più solo. "Caro amico mio, per te più di ogni altra persona, per il tuo ultimo e triste viaggio spero davvero ci sia buon vento ad accompagnarti in questa ultima traversata: per come hai lottato contro la bestia che ti ha voluto aggredire, meriti questo ultimo omaggio che si riserva ad ogni strenuo combattente. Un Abbraccio Vincé, ci mancherai".

I funerali si terranno oggi 22 luglio alle ore 16.30 presso la chiesa di San Pietro, partendo dall’ospedale San Timoteo. La redazione di Termolionline si unisce al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze al fratello Matteo, alla cognata Monica, ai nipoti Nino, Matteo, Vincenzo e Lorenzo.