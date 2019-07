Sciopero dei trasporti il 24 luglio: «In Molise siamo già al paradosso»

CAMPOBASSO. La Cisal Trasporti ha indetto lo sciopero nazionale generale dei trasporti (Porti, Marittimo, TPL, Ferroviario, Merci, Anas, Autostrade, Taxi, Autonoleggio, Merci e Logistica), in quanto il Governo si dimostra insensibile alla difficile situazione di un ramo nevralgico per il Paese, come quello del comparto trasporti.

«Oltre alla mancanza di un approccio organico a problemi complessi, per cui sarebbe necessario un coinvolgimento serio delle controparti, si riscontra un’assenza di strategia tesa a collegare le varie aree del paese, con un atteggiamento che privilegia solo i progetti a breve termine. La politica sembra, non da ora, aver perso la capacità di progettare oltre la propria legislatura. Eppure, avere infrastrutture efficienti aumenta la produttività del paese ed attrae investimenti. A ciò si aggiunge la realtà delle limitate dimensioni delle imprese di trasporto, che rende il costo del trasporto inefficiente e notevolmente più elevato delle altre nazioni, propria per l’assenza di politica economica che “aiuti” la fusione fra imprese, allo scopo di aumentarne le dimensioni.

Occorrerebbero regole certe che impediscano la concorrenza al ribasso delle imprese e privilegiare la sicurezza e l’ambiente, eliminare le anomalie che impediscono la trasparenza e rallentano ( o bloccano) l’efficientamento del sistema.

Quanto sopra non è che una parte delle problematiche, tutte presenti in maniera esponenziale nella nostra regione, ad esse si aggiungono ulteriori elementi di preoccupazione, come le proposte sulla clausola sociale o la restrittiva regolamentazione del diritto di sciopero, che non ha eliminato le dichiarazioni di sciopero di piccole sigle sindacali, prive di rappresentanza, e che ottengono solo il risultato di bloccare le altre iniziative ed impedire un efficace confronto fra le parti, necessario per risolvere le questioni.

Il quadro generale si presenta abbastanza sfavorevole per il futuro del trasporto, ma quello che desta maggiore preoccupazione è l’impatto che uno scenario nazionale peggiorativo avrebbe sul settore in Molise. Le conseguenze sarebbero disastrose in una regione, come il Molise, in cui già ora sono presenti dei paradossi assoluti ed incredibili. L’assenza d’investimenti (fra l’altro, la scelta dell’elettrificazione della linea ferroviaria non risolverà il problema del tempo di percorrenza), la riduzione delle risorse (sarebbe ancora più grave con l’eventuale autonomia regionale), i costi incontrollati del TPL (la maggior remunerazione chilometrica alle imprese maggiori rispetto alle minori è un’assurdità economica), pongono le basi per un peggioramento del servizio ed una riduzione degli stessi. Le conseguenze sociali sarebbero ancora più gravi, con minori possibilità di sviluppo ed una accentuazione dell’emigrazione della gioventù.

Come non rimarcare che, di fronte ad erogazioni regionali più che generose, c’è un servizio da terzo mondo, un costo complessivo che compensa autobus nuovi, mentre quelli circolanti sono autentici catorci (autobus con porte chiuse da funi o con bagagliaio sigillato e viaggiatori costretti a portare i bagagli in corridoio, con pericolo anche per il libero passaggio, oppure l’assenza di aria condizionata), un costo per il personale riconosciuto ed erogato dalla regione, alle quattro maggiori aziende, parificato a quello delle migliori regioni, mentre, in realtà, quello molisano è fra i più bassi in assoluto e con una produttività da primato (maggiori chilometri e minor costo). Si pensi al ridicolo compenso di € 0,52 per ogni ora di lavoro oltre la dodicesima ora, in pratica, un lavoratore può essere impegnato fino alla 15a ora e ricevere €1,56, alla responsabilità per il maneggio denaro senza alcuna indennità e richieste di risarcimento anche



per furti subiti, errori o banconote false. In caso di errore per l’emissione dei biglietti il lavoratore rischia anche il licenziamento per pochi spiccioli, secondo alcuni non esisterebbero errori ed eccedenze di cassa, ma per il solo fatto di maneggiare denaro si è responsabili di appropriazione!

Ancora, altre situazioni fanno del trasporto molisano un autentico caso nazionale, velocità d’impostazione dei servizi irrealistici, che spingono l’autista a violare le norme del C.d.S., per rispettare gli orari. Fermate di servizio effettuate, anche queste, in violazione del C.d.S., che pongono l’autista nella difficile situazione di scegliere se effettuare la fermata e rischiare, in caso d’incidente, pesanti conseguenze civili e penali, oppure non fermare ed essere sanzionato per non aver fatto il servizio. Altrettanto gravi sono gli obblighi a circolare in sensi vietati o in strade inidonee al passaggio degli autobus e le soste del personale, in attesa di riprendere servizio, in lande desolate e prive di qualsiasi servizio, esposto a tutte le variazioni del microclima, senza possibilità di usare il riscaldamento dell’autobus o dell’aria condizionata, quando esistente.

Infatti, non è un caso che il lavoratore del trasporto raggiunge negativi primati, come rilevato dall’osservatorio dei rischi dell'EU-OSHA, dalle notizie Inail e da uno studio della Cornell University, perché incorre con più probabilità di altri in problemi fisici derivanti dalle condizioni di lavoro ergonomiche e dalle limitate possibilità di condurre stili di vita sani(esposizione alle vibrazioni e ad una prolungata postura seduta, alla movimentazione manuale dei carichi, alle malattie per inalazione di vapori e fumo pericolosi, all’esposizione di agenti climatici, calore, freddo, pioggia, spifferi ecc..., alla mancanza di locali idonei alla sosta di riposo), tipo malattie di cuore, problemi gastro-intestinali, ernie del disco, dalla stanchezza, per il traffico e per impegni giornalieri anche oltre le dodici ore, dalla possibilità di subire violenze o molestie(passeggeri poco pazienti, anziani irascibili, malintenzionati attenti alle somme di cui il lavoratore è in possesso, a causa di un’arcaica organizzazione) ed, infine, soggetto a (di)stress da lavoro correlato, per la combinazione di vari fattori di rischio, in cui raggiunge il podio più elevato.

Queste sono le condizioni di lavoro dell’autista! Ma è un servizio da nazione civile?

Di contro, ci sono imprese che hanno svolto il servizio pubblico illecitamente, che non pagano gli stipendi, che non versano ai fondi previdenziali, che non rispettano la normativa sui riposi, che fanno azioni ritorsive (basterebbe citare un ultimo caso eclatante, dei lavoratori hanno informato l’azienda di comportamenti anomali di un controllore, ebbene l’azienda, di fronte ad ammanchi che sembrano di notevole valore, non pochi spiccioli, ha pensato bene di sanzionare alcuni di loro con il massimo della sospensione disciplinare), ebbene di fronte a queste situazioni l’amministrazione pubblica, nel senso più ampio del termine, non solo è assente, ma anche incapace di svolgere il ruolo che le è dovuto.

In definitiva scelte errate a livello nazionale ricadrebbero in maniera amplificata a livello regionale».