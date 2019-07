70 anni e non sentirli, la classe del 1949 festeggia a Guglionesi Copyright: Termolionline

GUGLIONESI. Un pranzo fra vecchi amici per ricordare i bei vecchi tempi di gioventù ma anche per aggiornarsi sulle ultime novità: la classe del 1949 di Guglionesi si è ritrovata sabato 20 luglio presso il ristorante «Quinto Quarto» per festeggiare insieme i primi 70 anni.

Un momento di allegria e convivialità, perfettamente riuscito grazie ai sorrisi e alla simpatia dei partecipanti ma anche grazie all'impegno di Antonio Sarchione, che ha personalmente contattato tutti i 70enni nativi di Guglionesi per organizzare l'evento, con pochissime defezioni.

Dopo un buon pranzo a base di specialità locali, non poteva mancare la torta celebrativa di questi primi 7 sette decenni, portati magnificamente da tutti.