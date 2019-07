Al via la navetta per il mare da Larino

LARINO. Ha preso il via oggi il servizio navetta mare, attivato dal Comune di Larino in collaborazione con l'azienda di trasporti Sati per agevolare gli spostamenti dalla città in direzione di Termoli. Gli orari nei quali sarà possibile usufruire del servizio giornaliero di mobilità su gomma sono i seguenti:

Partenza ore 8:15 Piazza Vittorio Emanuele (Centro Storico)

Ore 8:30 Fermata Tribunale (Piano San Leonardo)

Arrivo a Termoli ore 8:50

Partenza da Termoli per rientro a Larino ore 12:30.