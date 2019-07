Scontro tra Panda e scooter in contrada Porticone

TERMOLI. Ormai, come ogni estate, si perde il conto degli scontri tra ciclomotori e autovetture. L'ultimo della serie è avvenuto poco prima delle 19.30 in contrada Porticone, all'incrocio tra via Torino e via Firenze. Sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e uno scooter. Per fortuna stavolta non è stato necessario l'intervento del 118.