Marco Trivilini è morto per un grave politrauma, mercoledì l'ultimo saluto all'operaio Sevel

di F. C.

CHIETI. E' stata eseguita questa mattina nel nosocomio di Chieti l'autopsia sul corpo di Marco Trivilini, il 39enne che è deceduto sul colpo a seguito di un tremendo incidente avvenuto giovedì 18 luglio sulla statale 16 in territorio di Torino Di Sangro (LEGGI). L' esame autoptico è stato eseguito dal dottor Pietro Falco, medico legale della Asl Laciano-Vasto- Chieti insieme al dottor Di Palma.

L'autopsia è durata circa tre ore, dalle ore 10 alle 13.30. Secondo il dottor Pietro Falco a causare il decesso dell'uomo è stato "un trauma cranico-vertebrale e toracico".

In mattina, come da protocollo, sono stati effettuati anche i prelievi istologici e di laboratorio, ma per i risultati bisognerà attendere.

Intanto la salma è stata riconsegnata alla famiglia. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di San Nicola a San Salvo.



Molto amato e conosciuto in città, Marco lascia la moglie Katia ed una figlia di soli 12 anni Martina.