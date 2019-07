Trasporto aereo, sciopero del 26 luglio ridotto da 24 a 4 ore

ROMA. Si è tenuto ieri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un tavolo di confronto con le sigle sindacali che hanno proclamato uno sciopero dei trasporti terrestri e marittimi per domani e aereo per venerdì prossimo.



Presente all’incontro, il Ministro Danilo Toninelli, ricordando come il diritto allo sciopero sia garantito dalla Costituzione e rispettato da questo Governo, ha chiesto alle sigle sindacali un gesto di responsabilità rispetto al delicato periodo di esodo estivo e viste anche le problematicità registrate sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze ieri. Di contro ha annunciato che al tavolo di oggi seguiranno diversi altri tavoli tematici al Mit sulle problematicità del settore dei trasporti, per ragionare insieme sulle soluzioni.

Le sigle sedute al tavolo hanno comunque confermato i due scioperi. Il Mit dunque, per contemperare il rispetto del diritto allo sciopero con la garanzia dei servizi per i cittadini in un periodo così particolare, ha emesso un’ordinanza di riduzione dell’orario di sciopero per venerdì 26 luglio a 4 ore di astensione dal lavoro.

Come ha ricordato anche il Ministro nell’incontro avuto stamattina, il Governo e il Mit si sono sempre impegnati per venire incontro alle istanze delle parti sociali, dimostrandosi sempre aperti al dialogo con i sindacati, come dimostra anche il fatto che nell’ultimo anno il Ministero non abbia mai precettato alcun settore, e abbia invece lavorato per evitare gli scioperi risolvendo i problemi che vi erano alla base. Non è un caso che, come recentemente registrato dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con cui il Mit ha siglato peraltro un Protocollo di collaborazione, nell’ultimo anno la conflittualità nei pur critici settori dei trasporti è diminuita, soprattutto per quel che riguarda il settore aereo e quello del Trasporto urbano.