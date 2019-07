Inserimento socio-lavorativo per minori stranieri non accompagnati, c'è il progetto

CAMPOBASSO. Presentato oggi a Campobasso il progetto 'Job Learning', a favore di minori stranieri non accompagnati, promosso dall'Ambito sociale territoriale (Ats) e finanziato dal ministero dell'Interno con il 'Fondo Asilo migrazione e integrazione' (Fami). Riguarda ragazzi di età compresa tra i 14 e 18 anni ospiti in strutture di seconda accoglienza di Campobasso, Ripabottoni, Casacalenda, Scapoli e Cerro al Volturno. Ha come obiettivo generale quello di generare crescita professionale e inserimento socio-lavorativo dei minori attraverso dei percorsi di formazione e laboratori di orientamento professionale. "Attraverso queste azioni - ha affermato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano - il progetto che ci avviamo ad attuare mira a favorire l'autodeterminazione ed emancipazione dei minori, l'ascolto dei minori già presenti, la valorizzazione delle capacità, la creazione di strumenti innovativi e replicabili di inserimento lavorativo". Le attività inizieranno a settembre. (Fonte Ansa)