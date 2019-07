La Corte Costituzionale boccia la legge molisana sui vaccini

CAMPOBASSO. 'La Corte Costituzionale ha bocciato la nostra legge del 2018 sui vaccini''. Lo ammette il presidente della Regio Molise Donato Toma. La sentenza, dopo l'impugnativa del Governo dello scorso ottobre, è stata depositata nei giorni scorsi. Nel merito, spiega Toma, la Corte ha richiamato il tema alla competenza statale e non regionale e alle leggi dello Stato. ''Per noi ora si tratta di rivedere la legge in chiave costituzionale'', ha chiarito Toma. (Fonte Ansa)