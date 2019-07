Estorsioni e minacce ai commercianti, ai domiciliari un 42enne

CAMPOBASSO. Il personale della Squadra Mobile della Questura, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza nei confronti di un uomo di Campobasso, V.F. di anni 42, sottoposto al regime della detenzione domiciliare per scontare la pena definitiva di 1 anno e 27 giorni, in quanto resosi responsabile, in concorso con altri, dei reati di tentata estorsione, danneggiamento aggravato e minacce gravi.

La condanna è giunta al termine del processo penale instauratosi all’esito di una complessa attività di indagine condotta alcuni anni fa dalla Squadra Mobile, grazie alla quale venne smantellato nel capoluogo molisano un giro di estorsioni ai danni di alcuni titolari di attività commerciali.