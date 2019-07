Violento con l'ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento

CAMPOBASSO. Gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai familiari di quest’ultima, nei confronti di D.N., un ventottenne campano, residente a Campobasso, a causa delle minacce e delle lesioni che lo stesso avrebbe procurato all’ex compagna, anch’essa residente nel capoluogo.

L’ uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione sentimentale con la giovane donna, già in precedenza era stato ammonito dal Questore di Campobasso per atti persecutori posti in essere anche attraverso telefonate e messaggistica social. L’aggravamento della posizione di D.N. ha comportato, pertanto, l’adozione della misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria, con la quale, tra l’altro, è stato imposto all’uomo il divieto di contattare la parte offesa con qualsiasi forma di comunicazione, anche a distanza.