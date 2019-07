SAN SALVO. Si sono svolti questo pomeriggio alle ore 16, nella chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo, i funerali di Marco Trivilini morto il 18 luglio scorso in un incidente stradale sulla statale 16 in località Le Morge (leggi).

Presenti i parenti, gli amici, ed i colleghi del reparto verniciatura della Sevel, dove Marco lavorava e dove si stava recando il giorno dell'incidente.

Ad officiare i funerali don Gianfranco Travaglini, che ha avuto parole di conforto per la moglie Katia, la figlia Martina e tutta la famiglia del defunto.

"A volte non ci sono risposte alla morte, vorremmo prendercela con qualcuno, con qualcosa, ma questa risposta non arriva. Davanti alla morte - ha continuato don Gianfranco - come Maria davanti al suo amato figlio in Croce, bisogna stare in silenzio, stiamo sotto la Croce nella consapevolezza che Marco è accolto tra le braccia di Dio Padre. Siamo addolorati perché non vediamo i suoi occhi, le nostre orecchie non sentiranno la sua voce, ma Marco ora vive in Dio, e dobbiamo continuare a relazionarci con lui nel silenzi della Croce".

Una morte tragica, quella che ha tolto all'affetto dei suoi cari Marco Trivilini, che lascia in tutti coloro che l'hanno conosciuto un grande vuoto. La bara dopo la celebrazione dei funerali è stata accompagnata a spalla dai colleghi di lavoro, che hanno così voluto rivolgere l'utimo saluto all'amico.