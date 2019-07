Nuovi mercati coperti e in piazza: Coldiretti incontra l'assessore Paola Felice

CAMPOBASSO. Il direttore ed il vicedirettore di Coldiretti, Aniello Ascolese e Giuseppe Licursi, hanno incontrato, nei giorni scorsi, l’assessore all’Agricoltura, Commercio e Sviluppo Economico, nonché vicesindaco di Campobasso, Paola Felice.

Nell’occasione, oltre a rivolgere un augurio di buon lavoro alla dottoressa Felice, in un clima di grande cordialità, sono state affrontate varie tematiche; una fra tutte la progettualità che Coldiretti sta attuando, tramite Campagna Amica, che vede l’apertura di mercati all’aperto o al coperto, come quello di Campobasso, che consentono ai produttori di vendere direttamente ai consumatori senza intermediari, attuando il “Km zero”, a garanzia di tracciabilità, freschezza e genuinità dei prodotti stessi.

In quest’ottica Coldiretti, confermando la propria disponibilità a partecipare ad iniziative che l’Amministrazione comunale vorrà mettere in campo, ha sottolineato il duplice vantaggio della vendita diretta dei prodotti a km zero che sortisce il duplice vantaggio di sostenere l’economia locale tutelando nel contempo la salute del consumatore.