Manovra di bilancio e impatto ambientale, le proposte di legge discusse in Commissione

CAMPOBASSO. Si è riunita oggi, presieduta dal suo Presidente Armandino D’Egidio, la III Commissione, Assetto ed utilizzazione del territorio. Il Presidente D’Egidio ha provveduto a nominare relatori per la Commissione, il Consigliere Valerio Fontana per la pdl n. 76 “Modifiche all’art. 21 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018- 2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), e il Consigliere Fabio De Chirico per la pdl n. 77 “ Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 21(Disciplina della procedura di impatto ambientale)”. L’esame di entrambe le proposte di legge continuerà nelle prossime sedute della Commissione.