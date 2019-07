A Fossacesia sarà intitolata una strada a Sergio Marchionne

FOSSACESIA. In concomitanza della ricorrenza della scomparsa dell’Amministratore Delegato della Fca, Sergio Marchionne, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha deciso, nel pomeriggio di oggi, che il prossimo 24 agosto, nella zona artigianale di località Sterpari, lungo la Provinciale per Lanciano, si terrà la cerimonia di intitolazione della strada al manager abruzzese. Per l’occasione, saranno invitati dirigenti della Fiat e della Sevel.