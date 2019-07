TERMOLI. Giovedí 1 agosto, alle 18:15, in "Via Egadi Bistrò" presso il Simply, l'associazione "Cantieri creativi" presenta il libro di Mario Antenucci "La terra da scoprire, viaggio nell'alto Sannio e nella valle del Trigno, tra paesaggi storia e arte." Interverranno Francesco D'Episcopo, docente e critico letterario, Mario Antenucci, autore del libro, e Antonietta Aida Caruso, architetto e storica dell'arte.

I Cantieri creativi... di che associazione si tratta? Si tratta di un Laboratorio per la valorizzazione del territorio e delle persone creative. Come dice la parola “laboratorio”, non c’è niente di precostituito che cala dall’alto, ma un ambito in cui si opera insieme per la valorizzazione,in termini di Beni culturali e di risorse umane, cioè persone pensanti, creative, operative.

Infatti, spesso, le persone creative, quelle che non si anestetizzano quotidianamente davanti al “ grande fratello” e ad una certa TV spazzatura, operano in silenzio. Manca loro la rete. Si dice che una voce sola non ha incidenza, occorre l’eco della valle. Noi non vogliamo contribuire ad un’arte elitaria, solo per pochi addetti ai lavori, cioè per quelli che già sono connessi con i grandi circuiti dell’arte, ma dare voce e spazio alle persone che, attraverso la creatività in senso lato (pittura, scultura, grafica, fotografia, poesia, scrittura, musica e quant’altro) vogliono esprimere idee, sentimenti, operatività, cittadinanza attiva.

Quanto alla valorizzazione dei Beni culturali, occorre dire che, se non si tutela il patrimonio del nostro territorio, è perché spesso non lo si conosce. Dalla conoscenza nasce l’amore.

Come fate a concretizzare questi obiettivi?

Organizziamo mostre aperte alle persone che vogliono esprimersi sia con la materia, che con le immagini, la scrittura, la parola, la musica;

organizziamo incontri per le menti creative, formando una rete di esistenze ed esperienze, una fabbrica di idee in cui testa e cuore comunichino attraverso l’arte e dove si promuova la mutua collaborazione tra artisti, studiosi ed operatori del territorio, in cui si trovi un linguaggio semplice per comunicare le proprie ricerche;

organizziamo esperienze di full-immersion nel territorio, per recepirne le caratteristiche identitarie, in relazione ai beni culturali, architettonici-ambientali, storico-artistici, enogastronomici e folcloristici, soprattutto in relazione agli eventi connessi alle tradizioni locali;

Qual è la vostra sede operativa?

Un riferimento è villa Inclinata a Termoli, in via degli Aceri n.105, dove hanno luogo i nostri incontri, mostre e seminari per piccoli gruppi, mentre ci serviamo di sedi espositive diverse e dislocate sul territorio per dar luogo alle mostre più ampie e agli incontri più numerosi.

Per far parte dei Cantieri occorre acquistare una tessera?

No, la partecipazione è libera e gratuita. Fino ad ora il nostro operato è puro volontariato. Abbiamo messo a disposizione luoghi privati, aprendo le nostre strutture e fornendo le nostre competenze gratuitamente agli altri. Tuttavia quando si vuole dare visibilità personale ad un artista, produrre materiale divulgativo, cataloghi, pubblicazioni, video, oppure organizzare seminari di approfondimento in ambiti artistici o laboratori di tecniche artistiche questo comporta delle spese, che vengono affrontate democraticamente, qualche volta chiedendo sostegno a sponsor locali.

Cosa ha fatto l’associazione? e cosa intende fare in futuro?

I Cantieri Creativi nascono nel 2010 come proseguimento dell’attività culturale del gruppo di lavoro “Centro ricerca per la valorizzazione del territorio” che ha prodotto testi e documentari sul territorio molisano a partire dal 1995. Si propongono di diffondere l’interesse per i Beni culturali e l’ambiente; ricercare le qualità del luogo e delle personecreative, valorizzandole; organizzare mostre documentarie e seminari finalizzati alla conoscenza e allo sviluppo dell’arte e del territorio, nelle sue peculiarità e valori; organizzare mostre d’arte contemporanea, quali veicolo di pensiero critico e di crescita personale; creare sinergie tra le diverse forme di espressività artistica per arginare il disorientamento e l’isolamento in un mondo, come il nostro, decisamente alla deriva.

Per avere una panoramica sugli eventi svolti visitare il gruppo https://www.facebook.com/groups/cantieri.creativi/. Quanto al futuro, le idee sono tante e si focalizzano sugli obiettivi perseguiti fino ad ora, sperando di farlo con maggiore incisività e sempre con competenza e sensibilità. Per il resto... siamo nelle mani di Dio.