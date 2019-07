Punto nascita, Tartaglione: «Una vittoria importante, ma la strada è ancora lunga»

TERMOLI. Il punto nascita è salvo, almeno fino ad aprile 2020. La deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione commenta cosí la notizia:

"Il Tar ha quindi accolto l'istanza di sospensiva cautelare del provvedimento di chiusura risalente allo scorso giugno.

Il problema di certo non è stato risolto in via definitiva, ma questa è una importante vittoria che appartiene al territorio, ovvero gli amministratori, le associazioni, i gruppi di mamme, il popolo. A quel Molise ancora capace di sentirsi una vera comunità e di ribellarsi a decisioni sbagliate e calate dall'alto.

Ringrazio il nostro sindaco Francesco Roberti, che a pochi giorni dal suo insediamento ha saputo guidare questa battaglia, ma anche tutti coloro che, partecipando alla raccolta firme e non solo, in qualche modo non si sono arresi e hanno dato un contributo. Questa è la prova che insieme è possibile vincere e che i cittadini, se sono uniti, possono ottenere risultati.

La cronaca purtroppo ci ricorda che sono ancora tanti i problemi, in materia di sanità, da affrontare in questa regione. La strada è davvero lunga, Termoli però rivela qual è la vera missione della politica. E ognuno, nel suo piccolo, può fare davvero tanto per difendere il diritto alla salute"