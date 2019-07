TERMOLI. Domani sera, venerdì 26 luglio, Cinemare 2019 omaggia il più grande regista italiano di film “noir” del secolo scorso. Si tratta del pugliese (di San Ferdinando di Puglia per la precisione) Fernando Di Leo, osannato da Quentin Tarantino ed autore di uno dei migliori film del genere, “Milano Calibro 9”, tratto dai racconti di Giorgio Scerbanenco. La pellicola è un documentario della regista romana Deborah Farina, spesso ospite del Kimera International Film Festival di Termoli, dal titolo jarmushiano “Down By Di Leo”. Una serie di curiosità e testimonianze, su tutte quelle di Renzo Arbore e Quentin Tarantino, sul rivoluzionario (in ogni senso) regista foggiano. Un must per tutti gli amanti del noir all’italiana, del poliziesco di qualità che nulla aveva da invidiare ai coevi americani, se non i soldi. Per tutti i curiosi di scoprire un’opera così particolare e di alto calibro, difficilmente reperibile altrove, un vero e proprio regalo dellaregista romana al Cineclub Kimera, l’appuntamento è dunque per venerdì sera, come sempre alle 21:30 nel cortile della scuola ‘Oddo-Bernacchia’ in via Gioberti (ingresso lato stazione).