Scontro auto-scooter in via Perugia, 16enne portato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente tra scooter e macchina in serata in via Perugia. L’ennesimo che vede coinvolte queste tipologie di veicoli. Nel tentativo di sorpassare l’auto, il centauro, giovanissimo, ha perso l’equilibrio ed è scivolato a terra. Si tratta di un 16enne, che ha rimediato una sospetta frattura alla spalla sinistra e varie escoriazioni. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che ha trasportato il ragazzo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.