Sabato mattina l'ultimo saluto a don Stellerino D'Anniballe

VASTO. Si terranno sabato mattina, alle ore 10, i funerali di don Stellerino D'Anniballe. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa di Sant'Antonio, quella in cui per tanti anni è stato parroco. Anche la camera ardente sarà allestita qui.

In queste ore tante parole di stima sono arrivate da fedeli e amici. Queste quelle di Francesco che lo ricorda così:

«Giovedì 25 luglio 2019 hai concluso il tuo lungo pellegrinaggio terreno lasciandoci in punta di piedi in silenzio come solo tu sapevi fare. Mi piace ricordarti con una frase dell'Apocalisse che dice: "Beati d'ora in poi, i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono". Sono certo che ciò che hai seminato in ciascuno di noi porterà frutti. Don Stellerino mi concedo da te con un ciao o un arrivederci certo che un giorno ci rincontreremo..non è un addio. Ora riposa in pace.»