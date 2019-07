TERMOLI. Doppia serata da non perdere al lido Buena Vista di Rio Vivo. Sabato 27 e domenica 28 luglio è in programma la sagra della birra e salsiccia. Panino con salsiccia + 0.3 di birra alla spina 4 euro. La serata del 27 sarà allietata dalla cover Vasco. Il 28 con i Pellbusters. Per info e prenotazioni Tel.392.9244548.