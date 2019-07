Consiglio regionale sulla sanità confermato in Commissione per il 30 luglio

CAMPOBASSO. Si è riunita in mattinata, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari chiamata a discutere dell’argomento: “seduta monotematica concernente “Nuovo Piano Operativo Sanitario 2019-2021” – Probabile rinvio”. Il Presidente Micone ha informato la Conferenza della missiva ricevuta dal professor Angelo Giustini e dalla dottoressa Ida Grossi, rispettivamente Commissario e sub Commissario ad acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, con la quale, in riferimento dell’invito ricevuto per seduta monotematica dell’Assemblea legislativa del prossimo martedì, in vista della stesura del Nuovo Piano Operativo Sanitario, si rileva “che ad oggi il PO oggetto di discussione 2019-2020 deve essere ancora perfezionato in alcune parti essenziali e pertanto non potrà essere oggetto di discussione nella seduta del 30 luglio 2019”.

Nella nota trasmessa al Presidente del Consiglio, Giustini e Grossi, precisano ancora che la bozza del documento programmatico è stata trasmessa al Ministero della salute e al Ministero dell’Economia e Finanza ai fini della valutazione preventiva, e lo informano inoltre che per motivi personali non saranno in sede nei prossimi giorni. Rispetto a tale posizione dei Commissari, il Presidente Micone ha inteso comprendere dai Capigruppo se vi era ancora la volontà di confermare la seduta monotematica sull’argomento sanità. I vari Presidenti del Gruppi presenti, pur stigmatizzando il comportamento evidentemente non disponibile al confronto dei Commissari, che testimonia, a loro parere, anche un senso di poco rispetto per l’istituzione consiliare, massimo livello politico assembleare della regione, hanno rappresentato l’opportunità di tenere egualmente la seduta e di voler confrontarsi nella stessa sui vari temi riguardanti la sanità, compreso il Nuovo Piano Operativo e tutte gli altri accadimenti che in queste settimane stanno interessando l’organizzazione e il funzionamento delle diverse strutture sanitarie sul territorio regionale.

Il Presidente Salvatore Micone ha deciso di confermare la seduta monotematica sulla sanità del prossimo 30 luglio alle ore 10:00.