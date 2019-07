Celeste Condorelli è il nuovo direttore generale della Cattolica

CAMPOBASSO. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II” ha deliberato la nomina della dott.ssa Celeste Condorelli quale nuovo Direttore Generale, con decorrenza dal 9 settembre 2019.

La dott.ssa Condorelli ha maturato una pluriennale esperienza nell’area dirigenziale, sia in aziende a capitale pubblico, sia privato. Negli anni, ha acquisito una profonda conoscenza nelle attività di programmazione strategica, organizzazione, acquisti e controllo.

In tempi più recenti, ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato della Clinica Mediterranea S.p.A., la più grande struttura privata accreditata per acuti in Campania. Nello svolgimento di questo delicato compito, ha promosso un profondo riassetto tecnico, scientifico ed organizzativo con particolare focus sulle aree di programmazione sanitaria ed operativa.

Attualmente è consigliere d'amministrazione presso l’ Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e docente al Master di II livello in Management sanitario all’Università Federico II.

“Rivolgo alla dottoressa Condorelli i migliori auguri per il nuovo incarico e per il proficuo lavoro che l’attende nella direzione di questa Fondazione” ha commentato Maurizio Guizzardi, Presidente della Fondazione “Giovanni Paolo II”.