Molise Pride, anche la Camera del Lavoro in prima linea per i diritti civili

CAMPOBASSO. La segreteria molisana della Camera del Lavoro aderisce anche quest’anno al Molise Pride, la manifestazione che si terrà a Campobasso domenica 27 luglio, con convinzione ed entusiasmo ribadendo che: “Quando si parla di diritti noi ci siamo e forte è la passione, l’allegria e il colore per rivendicare i diritti. Noi, che da sempre combattiamo le ingiustizie, siamo consapevoli che per vincere questa battaglia culturale dobbiamo muoverci tutti insieme, in modo trasversale, sui luoghi di lavoro e nel campo dei diritti civili”. La segreteria è convinta che è sempre importante esserci, e quest'anno lo è ancora di più, per contrastare il clima di regresso che si percepisce in certe dichiarazioni di politici in perenne campagna elettorale. Dichiarazioni pericolose e inaccettabili che minacciano i diritti di uomini, donne e soprattutto bambini.

I diritti civili insieme a quelli sociali danno una connotazione di progresso netta e precisa ai paesi che li adottano. Il loro consolidamento segna una cultura democratica che si rafforza accrescendo la fondamentale coesione dei cittadini. Perciò i diritti non vanno solo conquistati, vanno difesi e sostenuti, per questo saremo a fianco delle tante e dei tanti attivisti, delle famiglie arcobaleno, della comunità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, asessuali ed eterosessuali, di tutti coloro che hanno a cuore i diritti civili e il progresso sociale. L'amore non ha un solo colore, ma li contiene tutti in un arcobaleno che abbraccia il diritto di ciascuno a esistere e ad essere rispettato.