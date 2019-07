CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio dell’arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano S.E. mons. GianCarlo Bregantini, all’arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto S.E. mons. Bruno Forte per la morte di don Stellerino D’Anniballe, fondatore editore della Radio (1978) poi TV (1985) di ispirazione cristiana TRSP, parroco di san Pietro in Sant’Antonio a Vasto.

«Carissimo vescovo Bruno, abbiamo appreso, con dolore, la morte dell’indimenticabile don Stellerino, ma con rammarico costato di non poter partecipare ai funerali di sabato mattina. Per questo desidero inviare, a te, alla comunità diocesana e alla famiglia di don Stellerino, un pensiero vivissimo di condoglianze. Don Stellerino, infatti, è stato indomito e intelligente annunziatore del Vangelo, con i mezzi che la tecnologia oggi ci pone nelle mani. Ha sempre accresciuto il suo zelo e la sua passione, con passi progressivi e ben cadenzati, fino ad arrivare ai satelliti intercontinentali, perché diceva: “I nostri emigrati, in America, amano moltissimo seguire le nostre funzioni religiose e le solenne ricorrenze dei nostri eventi. Si sentono di casa, non vengono dimenticati, proprio per questo ho pensato di investire su uno strumento molto costoso, e vero, ma anche molto efficace”. Così, don Stellerino, ha creato un ponte che solo il suo cuore di pastore zelante poteva sostenere. Ricordiamo tutti l’esperienza che ci ha affidata, come vescovi, durante i periodi forti della Quaresima e dell’Avvento. C’eravamo tutti, sotto la sua vigile premura. La nostra Diocesi, poi, è a lui particolarmente cara, perché ha raccolto l’eredità diretta, che lui ci ha affidato, in una nuova piattaforma che si sta rivelando preziosa e feconda, mantenendo anche la sua sigla Trsp, in continuità con il cammino precedente. Dal cielo siamo certi che lui pregherà per noi. Noi lo ricorderemo con grande affetto, usando la stessa tenerezza che il nostro sacerdote aveva all’inizio di ogni Messa, mentre ricordava volti e nomi dei nostri cari parenti defunti. Ti chiedo di farti interprete del nostro pensiero, nel modo che riterrai più opportuno, nel desiderio vivo di non perdere la sua cara memoria.»